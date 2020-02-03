Эскизный проект второй очереди Пулково разработает московский «Спектрум Холдинг»

В конкурсе на разработку эскизного проекта второй очереди аэропорта Пулково в Петербурге победила зарегистрированная в Москве компания «Спектрум Холдинг». Информация об этом появилась на сайте госзакупок.

Заказчик — компания «Воздушные ворота северной столицы» — предлагал максимальную стоимость за работу в размере 25 млн рублей. «Спектрум Холдинг» предложило разработать эскиз за 16 млн 775 тысяч рублей.

Фирмой владеет зарегистрированная на Кипре компания «И.Си.Эм.Эйч. Инжиниринг Констракшн Менеджмент Холдингс Лтд» (72%), а также Петр Мазаев (26%) и Владимир Иванов (2%). По данным СПАРК, победитель конкурса с 2014 года выполняет контракты российских аэропортов. В частности, пермского авиаузла, аэропортов в Сочи, калининградского Храброво, тюменского Рощино. По итогам 2016 года сумма госконтрактов компании составила 243,7 млн рублей, в 2017 — 65,4, в 2018 — 8,8 млн.

Ради строительства нового терминала Пулково могут снести существующее здание 1973 года постройки, известное благодаря своим конструктивным особенностям как «пять стаканов». Площадь нового терминала должна составить 124 тысячи квадратных метров.

Начать работы планируется в 2020 году, а уже два года спустя ввести объект в эксплуатацию.



