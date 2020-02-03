Страны Европы начинают применять новые правила при оформлении виз

Новый Шенгенский визовый кодекс вступил в силу 2 февраля, на практике страны соглашения начинают применять его с 3 февраля. Изменения ЕС объясняет стремлением упростить процедуру оформления и улучшением контроля за миграцией.

«С 2009 года количество заявлений на получение виз в ЕС возросло на 57% – с 10,2 миллиона до более 16 миллионов в 2018 году. В то же время процедуры подачи заявок на визу не менялись с 2010 года, и возникла необходимость сделать их менее громоздкими, поддерживая в то же время уровень безопасности и контроля», – сообщается на сайте Еврокомиссии.

Благодаря новым правилам путешественникам обещают более простую и удобную процедуру подачи визового заявления. Сделать это можно будет не за три, а за шесть месяцев до поездки, а «порядочные путешественники» смогут получить шенген сроком на пять лет. Подробнее об изменениях читайте в материале «Фонтанки».



