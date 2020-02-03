Шенген на пять лет. Как изменились правила получения визы

2 Срок действия

Срок действия визы будет постепенно повышаться для путешественников с положительной историей поездок. Если раньше пятилетнюю визу у некоторых государств Шенгена могли получить лишь некоторые категории граждан с определёнными целями поездок, то теперь таких ограничений нет.

«Пятилетку» обещают тем, кто правильно использовал двухлетний шенген, полученный за последние три года. Шенген на пять лет выдадут при условии, если паспорт заявителя действителен ещё минимум три месяца после предполагаемой даты истечения срока действия пятилетней визы. В противном случае его оформят на чуть более короткий срок (см. на примере Генконсульства Финляндии). В новый паспорт тоже могут вклеить шенген на пять лет при наличии хорошей визовой истории.

Что касается первого шенгена, то финны, как правило, обычно выдают мультивизу сразу на полгода. Следующая – на год, затем – на два. Практика в этом отношении не поменяется, заверила "Фонтанку" глава визового отдела Генконсульства Финляндии в Петербурге Аннели Нуммелин.

Под правильным использованием, как и прежде, подразумевается, что обладатель шенгена, получая визу определённой страны, проведёт там больше времени, чем в других государствах соглашения. Заявители, планирующие посещение нескольких стран примерно на одинаковый период времени, должны обратиться в консульство государства, внешние границы которого они будут пересекать в первую очередь при въезде в Шенген.

Также следует помнить, что на территории шенгенского пространства при наличии визы на год и более можно провести суммарно не более 90 дней за полгода. Чтобы узнать, сколько дней у вас осталось, перед поездкой в страны Шенгена нужно просто посчитать, сколько времени вы там провели за последние 180 дней. Для подсчёта есть специальный калькулятор.