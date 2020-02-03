Шенген на пять лет. Как изменились правила получения визы

1 Куда можно въехать по шенгенской визе
Изменения в визовом кодексе распространяются на получение краткосрочных виз в 26 стран Шенгенского соглашения. Это 22 государства Евросоюза: Австрия, Бельгия, Германия, Греция, Дания, Испания, Италия, Латвия, Литва, Люксембург, Мальта, Нидерланды, Польша, Португалия, Словакия, Словения, Финляндия, Франция, Чехия, Эстония – и четыре ассоциированные с ним страны: Исландия, Норвегия, Швейцария и Лихтенштейн. Де-факто туда же попадают Монако, Сан-Марино и Ватикан.
2 Срок действия
Срок действия визы будет постепенно повышаться для путешественников с положительной историей поездок. Если раньше пятилетнюю визу у некоторых государств Шенгена могли получить лишь некоторые категории граждан с определёнными целями поездок, то теперь таких ограничений нет.
«Пятилетку» обещают тем, кто правильно использовал двухлетний шенген, полученный за последние три года. Шенген на пять лет выдадут при условии, если паспорт заявителя действителен ещё минимум три месяца после предполагаемой даты истечения срока действия пятилетней визы. В противном случае его оформят на чуть более короткий срок (см. на примере Генконсульства Финляндии). В новый паспорт тоже могут вклеить шенген на пять лет при наличии хорошей визовой истории.
Что касается первого шенгена, то финны, как правило, обычно выдают мультивизу сразу на полгода. Следующая – на год, затем – на два. Практика в этом отношении не поменяется, заверила "Фонтанку" глава визового отдела Генконсульства Финляндии в Петербурге Аннели Нуммелин.
Под правильным использованием, как и прежде, подразумевается, что обладатель шенгена, получая визу определённой страны, проведёт там больше времени, чем в других государствах соглашения. Заявители, планирующие посещение нескольких стран примерно на одинаковый период времени, должны обратиться в консульство государства, внешние границы которого они будут пересекать в первую очередь при въезде в Шенген.
Также следует помнить, что на территории шенгенского пространства при наличии визы на год и более можно провести суммарно не более 90 дней за полгода. Чтобы узнать, сколько дней у вас осталось, перед поездкой в страны Шенгена нужно просто посчитать, сколько времени вы там провели за последние 180 дней. Для подсчёта есть специальный калькулятор.
3 Срок подачи
Хорошая новость для тех, кто планирует своё путешествие заранее. Подавать документы на визу для въезда в Европу теперь можно за шесть месяцев до начала поездки, а не за три. И не раньше шести месяцев до истечения предыдущего шенгена. Обращаться в дипмиссию/визовый центр нужно не позже чем за 15 календарных дней до предполагаемой поездки.
Кодекс также прописывает возможность подать заявление в электронной форме и с электронной подписью (если не нужно сдавать отпечатки), решение о реализации такой возможности остаётся за участниками Шенгенского соглашения.
4 Срок рассмотрения
Рассмотрение заявления в случае необходимости дополнительной проверки может увеличиться до 45 календарных дней. Ранее максимальный срок составлял 30 дней. На практике срок оформления занимает одну-две недели.
5 Стоимость визы
Консульский сбор при подаче документов на шенгенскую визу для иностранных граждан увеличился с 60 до 80 евро. Однако для граждан России в рамках Соглашения об упрощении визового режима он останется прежним – 35 евро. Плюс свою комиссию берёт визовый центр – обычно до 30 евро, в зависимости от оператора, обслуживающего ту или иную страну.
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