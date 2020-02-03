Активистов оштрафовали за пикет против роста цен на проезд. Лозунг «Лежать под землей дешевле, чем ездить» обошелся им в 20 тысяч рублей

Невский районный суд Петербурга оштрафовал двух активисток из «Партии мертвых», Марию Воногову и Дарью Логвинову, за несанкционированный пикет против повышения платы за проезд. Решение привлечь их к административной ответственности было принято 3 февраля, сообщили в объединенной пресс-службе городских судов.

Как ранее писала «Фонтанка», активистов «Партии мертвых» (движения, специализирующегося на сатирических публичных акциях) полицейские задержали 8 декабря на набережной около площади Ленина, неподалеку от места, где проходил согласованный митинг против повышения тарифов на проезд в общественном транспорте. Задержанные объяснили, что сотрудники полиции не разрешили им присоединиться к митингу из-за надписей на их плакатах. Их лозунги содержали саркастические, абсурдистские пожелания, обращенные к городским властям. В частности, активисты обыграли аналогию между рейсовыми автобусами и катафалками, а также метафорически пригласили чиновников прокатиться в метро, использовав указание на то, что оно находится под землей. «Лежать под землей дешевле, чем ездить» — таков был один из их лозунгов. Поскольку полицейские зацензурировали их плакаты, активисты встали с ними на набережной, чтобы сфотографироваться, — и в этот момент были задержаны.

Поскольку протестующие подняли плакаты, находясь на расстоянии меньше 50 метров друг от друга, происходящее было несанкционированным пикетом (нарушением ч. 2 ст. 20.2 КоАП), счел районный суд. Он назначил активисткам штраф в размере 20 тысяч рублей.

Напомним, с 2020 года разовый проезд в наземном петербургском транспорте подорожал до 50 рублей. Стоимость жетона метро выросла до 55 рублей.



