На защиту «До-До пиццы» от неформальных встали околофутбольные. В бронежилете, с капами, за деньги

Полиция поймала нескольких молодых людей и школьниц возле ресторана на проспекте Косыгина. Изначально их вычисляли как задир, собирающихся на драку. Никакого экстремизма не обнаружено. Оказалось, что менеджеру «До-До пиццы» надоело хамство конкретных клиентов.

По информации «Фонтанки», около 23 часов 2 января возле ресторана «До-До пицца» на проспекте Косыгина полицейские Красногвардейского района задержали группу молодых людей. Информация о толпе в 15 человек, ведущих себя агрессивно у торгового центра «Зебра», поступила тремя часами ранее. В ГУ МВД решили, что это может быть связано с какой-то неформально-молодежной выходкой, причем экстремистского содержания. Когда же с задержанными начали беседовать оперативники Центра «Э», выяснилось, что всё наоборот.

В отделе полиции оказались те, кого, по их же словам, а впоследствии письменным объяснениям, позвал на помощь менеджер ресторана «До-До пицца» по имени Иван. Ему надоели постоянные заходы отдельных посетителей, которые провоцируют других гостей, оскорбляют официантов и так далее, вплоть до отказа платить по счетам. Он и обратился к своим знакомым из фанатской субкультуры – 34-летнему лидеру коллектива «СпрутФирм» Крутову и 23-летнему активисту «ФерстЛайн» Хореву. Нанял их как крепких дружинников за 25 тысяч рублей, но на всех. Спортивные ребята пригласили еще коллегу по сопротивлению. Он предоставил личную машину для быстрого реагирования, а две школьницы, 14 и 16 лет, посадили дежурить в ресторан в роли разведчиков.





Что касается готовности к бою, то парни, безусловно, с опытом. На одном был бронежилет, у каждого по перцовому баллончику, капы. Ну и нож на всякий пожарный случай.

Заметим, никто из их оппонентов из неформальной молодежи, досаждавших ресторану, не пострадал.