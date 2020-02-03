«Союз мужчины и женщины». РПЦ поддерживает закрепление в Конституции определение термина «брак»

Русская православная церковь Московского патриархата поддерживает идею фиксации в Конституции РФ «союза мужчины и женщины», но как определение термина «брак», а не «семья». Об этом 3 февраля агентству «Интерфакс» сообщила глава правового управления патриархии игуменья Ксения Чернега.

«В действующем российском законодательстве правовые последствия порождает зарегистрированный брак. Так, общее имущество супругов возникает в браке, решение вопроса о том, с кем из супругов будут проживать общие несовершеннолетние дети, равно как и вопроса об алиментных обязательствах в отношении супругов и детей, происходит после прекращения брака. Поэтому в качестве союза мужчины и женщины следует определить брак, а не семью», – заявила представительница РПЦ МП.

Глава правового управления патриархии пояснила, что семья может состоять из матери и ребенка, из дедушки и внуков. «А вот брак в России — это союз мужчины и женщины. Поэтому если и вносить в Конституцию РФ упоминание о таком союзе, то это упоминание уместно в отношении брака, а не семьи», – добавила Чернега.

Первым о необходимости фиксации в Конституции «союза мужчины и женщины» заявил «Фонтанке» член рабочей группы по выработке поправок к законопроекту Владимира Путина «О совершенствовании регулирования отдельных вопросов организации публичной власти» глава национально-культурной автономии «Украинцы России» Богдан Безпалько.





В минувший четверг, 30 января, сопредседатель рабочей группы по подготовке предложений о поправках в Конституцию, глава комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству Андрей Клишас поддержал аналогичную идею замглавы Всемирного русского народного собора, бизнесмена Константина Малофеева.

«Мы пришли к выводу о том, что ничего не препятствует внесению изменений в преамбулу. Я считаю, что это вполне допустимо. Идея мне кажется очень разумной», – цитирует «Интерфакс» сенатора.

Глава делегации РФ в ПАСЕ Петр Толстой уверен, что фиксация в Конституции «брака как союза мужчины и женщины» снимет целый ряд вопросов со стороны международного сообщества, которые сегодня пытаются задавать России. Толстой отметил, что с постулатом Совета Европы о необходимости предоставления отдельных прав людям с нетрадиционной ориентацией Россия не согласится никогда, сообщает РИА Новости.

В федеральном законе «О прожиточном минимуме в Российской Федерации» семья определяется как «лица, связанные родством и (или) свойством, совместно проживающие и ведущие совместное хозяйство». Семейный кодекс уточняет, что государством признаётся брак, «заключенный только в органах записи актов гражданского состояния».

Законопроект Владимира Путина о поправках в Конституцию РФ был единогласно принят Госдумой в первом чтении 23 января. Дата второго чтения пока не определена, так как поступает очень много поправок, рассказал спикер нижней палаты парламента Вячеслав Володин. https://www.fontanka.ru/2020/01/30/049/

В том числе предлагается прописать в Конституции термины «верховный правитель» и «бог». О том, как «рабочая группа» обсуждает возможные поправки, «Фонтанке» ранее рассказывала её участница Елена Альшанская.

Большинство россиян, опрошенных ВЦИОМ, скорее положительно относятся к идеям фиксации в Основном законе социальных обязательств государства перед гражданами. Половина граждан в опросе независимой социологической службы «Левада-центр» считают, что вся конституционная реформа нужна Владимиру Путину для продления его власти после 2024 года.