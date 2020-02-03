NYT: Создатель «ангелов» Victoria’s Secret требовал от моделей секса и не стеснялся их запугивать

Издание The New York Times опубликовало расследование, в котором рассказывается о закулисной жизни моделей бренда Victoria’s Secret. Девушки работали в атмосфере «женоненавистничества и запугивания».

Виновником NYT называет бывшего директора по маркетингу компании L Brands (которой принадлежит бренд) Эда Разека. Он прекратил работать в организации в 2019 году, отдав этому делу больше двадцати лет. Именно Разек был автором идеи показов с участием «ангелов», это сделало бренд чрезвычайно популярным.

Издание поговорило со многими моделями и сотрудниками компании, большинство высказывались на условиях анонимности. От одних звучал рассказ о руке в промежности, другие рассказывали о настойчивых просьбах о совместном путешествии. «Я хочу овладеть тобой в каком-нибудь сексуальном месте», – цитирует Разека одна из собеседниц издания. «Ангелы» также утверждают, что отказ грозил им взглядом на подиум только со стороны, некоторых отвергнутый директор на показы в качестве моделей больше не звал.

Избавлялся и другими способами. Вице-президент Victoria's Secret по связям с общественностью Моника Митро также жаловалась на домогательства, вопрос с ней решили с помощью вынужденного отпуска и денежной компенсации.





Сам Разек отверг все обвинения и заявил, что они вырваны из контекста. Пресс-служба L Brands не стала опровергать ни один из эпизодов и отметила, что «уделяет большое внимание корпоративному управлению».

Несколько месяцев назад Victoria’s Secret впервые отменила придуманный Разеком показ с ангелами. Причину обозначили как нерентабельность.