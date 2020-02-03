В Петербурге с подозрением на коронавирус госпитализировали малыша. Он вернулся с Хайнаня

Детская городская больница №5 в Петербурге, куда с подозрением на инфекцию доставляют детей до 4 лет, приняла ребенка, который до этого отдыхал на китайском курортном острове.

«В выходные в петербургскую ДГБ №5 им. Филатова был госпитализирован первый ребенок с признаками ОРВИ, вернувшийся из поездки на Хайнань», – сообщает 3 февраля издание «Доктор Питер» со ссылкой на свои источники в комитете по здравоохранению.

Ребенок находится «в удовлетворительном состоянии». У него нет лихорадки, однако выявлены легкие симптомы ОРВИ. Его проверяют на коронавирус.

Напомним, что в Петербурге уже успели проверить на 2019-nCoV после посещения китайских тропиков 75 человек. Так, на выходных признаки болезни заметили и у прилетевшей с Хайнаня пенсионерки. Сегодня в Северную столицу рейсом через Москву возвращаются эвакуируемые из Поднебесной петербуржцы. Ранее жителей города вывозили с пересадками в Хабаровске и Южно-Сахалинске. О том, что происходило на охваченном коронавирусом Хайнане, «Фонтанке» рассказал один из очевидцев.



