В Петербурге с подозрением на коронавирус госпитализировали малыша. Он вернулся с Хайнаня
Детская городская больница №5 в Петербурге, куда с подозрением на инфекцию доставляют детей до 4 лет, приняла ребенка, который до этого отдыхал на китайском курортном острове.
«В выходные в петербургскую ДГБ №5 им. Филатова был госпитализирован первый ребенок с признаками ОРВИ, вернувшийся из поездки на Хайнань», – сообщает 3 февраля издание «Доктор Питер» со ссылкой на свои источники в комитете по здравоохранению.
Ребенок находится «в удовлетворительном состоянии». У него нет лихорадки, однако выявлены легкие симптомы ОРВИ. Его проверяют на коронавирус.
Напомним, что в Петербурге уже успели проверить на 2019-nCoV после посещения китайских тропиков 75 человек. Так, на выходных признаки болезни заметили и у прилетевшей с Хайнаня пенсионерки. Сегодня в Северную столицу рейсом через Москву возвращаются эвакуируемые из Поднебесной петербуржцы. Ранее жителей города вывозили с пересадками в Хабаровске и Южно-Сахалинске. О том, что происходило на охваченном коронавирусом Хайнане, «Фонтанке» рассказал один из очевидцев.
Справка:
По последним данным СМИ, коронавирус убил в Поднебесной уже 361 человека. Первое подозрение на заражение в России выявили 22 января: в Пулково медики в костюмах химзащиты увезли двоих пассажиров рейса из Китая. В итоге врачи заявили, что коронавирус не подтвердился. Роспотребнадзор считает, что «риск распространения в России коронавируса из Китая невелик», однако посольство РФ в Пекине рекомендует россиянам соблюдать меры предосторожности. ВОЗ 30 января признала вспышку коронавируса чрезвычайной ситуацией международного значения. 31 января стало известно, что 2019-nCoVвсе-таки проник в Россию.
Хайнань – это самая южная провинция Китая, где живет 8 миллионов человек. Из-за своего тропического климата остров снискал славу самого большого и популярного курорта Поднебесной. Самый крупный город — это Хайкоу, где живет четверть населения провинции. Санья — это курорт с 600 тысячами жителей. В последние годы поездки на Хайнань стали набирать популярность и среди россиян. 24 января китайские власти запретили продавать туры на свой курорт, а туроператоры начали вывозить своих клиентов. Вернувшихся с тропического острова россиян на коронавирус в Пулково проверяют специалисты Роспотребнадзора вместе с врачами городской поликлиники №21.