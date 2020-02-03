Полиция показывает наезд каршеринга на здание главка на Петровке. 17-летний водитель объяснил, что испугался

Полицейские задержали водителя, который врезался в здание ГУ МВД Москвы на Петровке, 38. Несовершеннолетний юноша подозревается в угоне.

Как сообщает 3 февраля московский главк, подозреваемый в неправомерном завладении транспортным средством задержан сотрудниками отдела уголовного розыска УВД по Центральному административному округу Москвы в Одинцовском районе Московской области. Это 17-летний местный житель.

По версии полиции, каршеринговый автомобиль угнали из Козицкого переулка трое граждан. Во Втором Колобовском переулке водитель въехал в шлагбаум. После этого трое мужчин выскочили из салона и разбежались, а машина, стоявшая в режиме Drive, продолжила движение и врезалась в фасад административного здания.





И оба столкновения, и побег парней из автомобиля зафиксировали камеры наружного видеонаблюдения. Их записи демонстрирует ГУ МВД, как и фрагмент допроса задержанного. По его словам, он гулял с друзьями, был немного выпивший, заметил открытую машину, сел в неё, завёл и поехал. На вопрос, почему решили выскочить из машины, он ответил: «Просто испугались».

«Отделом дознания Управления внутренних дел по Центральному административному округу Главного управления МВД России по городу Москве возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 166 Уголовного кодекса Российской Федерации. В настоящее время подозреваемый задержан в порядке статьи 91 Уголовного-процессуального кодекса Российской Федерации, – сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк. – Предварительное расследование уголовного дела и розыск соучастников продолжаются».



