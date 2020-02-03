Банк «Санкт-Петербург» расширил время расчетов в интернет-банке для корпоративных клиентов

ПАО «Банк «Санкт-Петербург»

Банк «Санкт-Петербург» ценит время своих клиентов из корпоративного бизнеса и расширяет границы операционного дня.

С 1 февраля клиенты могут осуществлять платежи в рублях внутри банка через интернет-банк i2B ежедневно с 7 до 23 часов, в том числе в выходные дни.

«Предоставление клиентам современных дистанционных сервисов остаётся одним из главных приоритетов развития Банка в 2020 году, и расширение операционного времени для проведения платежей юридических лиц – очередной шаг в этом направлении, – говорит вице-президент–директор департамента продуктов Банка «Санкт-Петербург» Дмитрий Алексеев. – Теперь у корпоративных клиентов появилось больше возможностей для переводов в режиме онлайн между своими счетами, в том числе для пополнения счета корпоративной карты, и для переводов между счетами клиентов Банка. Таким образом, в этих операциях наши клиенты больше не привязаны к понятию «рабочий день», а значит, получают больше свободы и гибкости для принятия бизнес-решений».

О других возможностях для корпоративных клиентах, доступных в интернет-банке, можно узнать здесь: https://www.bspb.ru/business/distant-services/.

ПАО «Банк «Санкт-Петербург» (лицензия Центрального банка №436 от 31.12.2014г.)

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