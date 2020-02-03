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Бизнес-трибуна
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03.02.2020 13:29
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ГК «Ленстройтрест» по итогам 2019 года увеличила продажи на 20%

ГК «Ленстройтрест» подвела итоги своей деятельности в 2019 году. По сравнению с прошлым годом объем продаж квартир и коммерческих помещений вырос на 20%. Девелопер ввел в эксплуатацию три детских сада на территории кварталов «Янила», «Юттери» и «IQ Гатчина», два из которых уже открыты.

ГК «Ленстройтрест» по итогам 2019 года увеличила продажи на 20%

ГК «Ленстройтрест»

Количество заключенных договоров увеличилось на 20%, а площадь проданной жилой недвижимости без учета паркингов и коммерческий помещений составила 40 000 кв. м, что больше показателей 2018 года на 20%. Из этого объема на долю проекта «Янила» в Янино Всеволожского района Ленобласти приходится 45% реализованной площади, на долю проекта «Юттери» в Колпинском районе Петербурга – 30%, на долю проекта «IQ Гатчина» 25%.

По итогам 2019 года ипотека продолжает обеспечивать основной объем сделок в проектах застройщика – почти 65%. Средний срок кредитования составляет 15 лет, однако по статистике клиенты погашают займы раньше – в среднем за 7,5 лет.

Средняя цена квадратного метра в проектах ГК «Ленстройтрест» показывает прирост 9,7% к 2018 году. Сегодня средняя стоимость «квадрата» в голландском квартале «Янила» составляет 80 000 рублей, в финском городке «Юттери» – 88 000 рублей, в шведском квартале «IQ Гатчина» – 82 000 рублей.

Сегодня ГК «Ленстройтрест» имеет сбалансированный товарный запас с эффективной квартирографией. Доля студий, находящихся в реализации в проектах компании, составляет не более 8% от всего объема предложения, однокомнатных квартир – 39%. Двухкомнатные и трехкомнатных квартиры занимают 53% от совокупного объема предложения в продаже.

Во всех проектах компания предлагает широкий ассортимент планировочных решений и вариативность отделки. Покупатели могут приобрести недвижимость без отделки, с ремонтом от застройщика или заказать индивидуальную отделку благодаря сервису «М2». По итогам 2019 года примерно 30-35% покупателей выбирали квартиру без отделки, 10-15% заказывали индивидуальный дизайн-проект, остальные предпочитали отделку от застройщика.

Продажи во всех проектах компании в 2019 году осуществлялись по старой схеме. Для финансирования строительства новых очередей проектов было одобрено проектное финансирование: банк ВТБ открыл кредитную линию в размере 650 млн рублей для строительства третьей очереди квартала «Янила». Северо-Западный банк ПАО Сбербанк предоставил проектное финансирование на сумму 1,02 млрд рублей для возведения следующей очереди жилого квартала «IQ Гатчина».

В 2019 году были введены в эксплуатацию новые дома общей площадью 14,1 тыс. кв. м в финском городке «Юттери». Продолжается реализация второй и третьей очередей «IQ Гатчина». В настоящее время проекты в Янино и в Гатчине выполнены приблизительно на треть, «Юттери» находится на середине своего развития.

В планах компании на 2020 год – пополнить земельный банк двумя участками в границах КАД под точечные проекты комфорт-класса. Они будут соответствовать определенному набору требований градостроительной философии «ЖИВИ», в рамках которой ГК «Ленстройтрест» реализует все свои объекты. Это будут проекты площадью от 30 000 до 80 000 кв. м, с возможностью реализации в две-три очереди.

Денис Заседателев, генеральный директор операционного бизнеса ГК «Ленстройтрест»:

– Мы не гонимся за объемами строительства, хотя специализируемся на проектах комплексной застройки. Для компании намного важнее качество. При проектировании и строительстве наших кварталов мы руководствуемся корпоративной философией «ЖИВИ», ее принципы ложатся в основу каждого проекта на всех стадиях – от проектирования до жизни после заселения. Это выражается в создании максимально комфортной среды, в которой человеку будет интересно, и где он сможет реализовать свои возможности. В 2020 году мы намерены продолжить работу по улучшению качества нашего продукта, а также закрепить статус надежного застройщика, которому доверяют.

ПАО «Сбербанк» лицензия Центрального банка №1481 от 11.08.2015г.


ПАО Банк ВТБ лицензия Центрального банка № 1000 от 08.07.2015г.

Справка о компании «Ленстройтрест»

ЖК ЯНИЛА КАНТРИ, застройщик ООО "ЛСТ Девелопмент", проектная декларация на сайте www.6543210.ru/kvartaly/jaanila-country/

ЖК ЯНИЛА ДРАЙВ, застройщик ООО "ЛСТ Девелопмент", проектная декларация на сайте https://www.6543210.ru/kvartaly/yanila_drive/

ЖК ЮТТЕРИ, застройщик ООО "ЛСТ Проджект", проектная декларация на сайте www.6543210.ru/kvartaly/yutteri/

ЖК IQ ГАТЧИНА, застройщик ООО"ЛСТ Гатчина", проектная декларация на сайте www.6543210.ru/kvartaly/iq-gatchina/

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