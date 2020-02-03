Суды пошли на выход по второму кругу. Адреса, с которых приходят письма, всё изощренней

Сотрудники нескольких районных судов Петербурга едва успели приступить к работе, как им пришлось заново эвакуироваться. Обещали взрыв.

Как сообщает объединенная пресс-служба судов Петербурга, второй раз за день 3 февраля эвакуироваться пришлось сотрудникам в Красногвардейском, Петродворцовом, Василеостровском районах, на выход также отправились Сестрорецкий, Приморский, Смольнинский и Октябрьский районные суды. Некоторые из них прошли повторную проверку и уже вернулись к работе.

На этот раз письмо пришло с адреса, в котором упоминалась фамилия предпринимателя Константина Малофеева, заканчивается адрес словами national.shitposting.agency, что перевести, не скатываясь к жаргону, можно приблизительно так: национальное агентство, публикующее ерунду.

Судя по информации из открытых источников, письмо со словами «Здание Заминировано. Будет Взрыв» (орфография оригинала. — Прим. ред.) пришло с того же почтового сервиса, что и утренняя рассылка. В ней, кроме судов, сообщалось о заминировании более чем 50 детских садов.

Автор писем, который требует с Малофеева 120 биткоинов, пишет судам Москвы и Петербурга больше двух месяцев, в Северной столице отработать эвакуации успели около полумиллиона человек. Российские правоохранительные органы за это время публично сообщили только о единственном предпринятом методе борьбы — в конце января Роскомнадзор заблокировал почтовые сервисы Startmail и Protonmail. Лжеминер нашел другие. А Protonmail пообещал добиваться снятия блокировки — аккаунты, с которых рассылали письма, сервис уже отключил самостоятельно.



