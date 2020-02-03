В ЖК «Энфилд» начались продажи квартир в доме №3

ГК «Арсенал-Недвижимость»

308 квартир комфорт-класса ждут своих владельцев в жилом квартале «Энфилд». Срок сдачи дома №3 – IV кв. 2020 года.

Просторное жилье с планировками «евро» формата, тёплые полы, три вида дизайнерской отделки – вот лишь некоторые из многочисленных достоинств ЖК «Энфилд».

Прямо напротив дома располагается школа на 950 мест с углублённым изучением английского языка. 1 сентября 2020 года она примет своих первых учеников. Рядом со школой построен большой спортивный комплекс для детей, куда входит стадион, беговые дорожки, баскетбольная площадка и многое другое.

Одна из отличительных особенностей ЖК «Энфилд» – доброжелательная атмосфера и разнообразные возможности для отдыха. Резиденты квартала любят проводить время на открытых крышах, бесплатных занятиях по йоге и стретчингу. В скором времени откроются хобби-румы, где жители смогут встретиться с друзьями, поработать или отвести ребенка в игровую комнату.

Справка о ГК «Арсенал-Недвижимость»

ЖК «Энфилд» – застройщик ООО "Арсенал Групп", проектная декларация на сайте http://www.enfield-kv.ru/docs/