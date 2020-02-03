В улетевшем в отбойник «Опеле» на КАД погиб водитель. Он не единственный участник аварии

Стали известны подробности серьезного ДТП, произошедшего утром 3 февраля на кольцевой автодороге Петербурга в Петродворцовом районе. В нем действительно погиб человек.

Как сообщает отдел пропаганды УГИБДД по Петербургу и Ленобласти, авария произошла около 10:29 на внутреннем кольце КАД, у съезда к порту Бронка. По предварительным данным, 28-летний водитель автомобиля Opel Astra не справился с управлением и врезался в силовое ограждение. «Дорожный инспектор» отмечает, что в ДТП был второй участник – еще один легковой автомобиль.

В результате ДТП водитель «Опеля» от полученных травм скончался на месте. По факту произошедшего ГИБДД ведет проверку и устанавливает все обстоятельства аварии.



