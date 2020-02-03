Еще одного жителя Мурино проверяют на коронавирус. Видимых симптомов нет, но анализы были небезупречны

В инфекционную больницу Петербурга доставлен житель областного Мурино, недавно вернувшийся из Китая. Несмотря на то, что анализы он сдавал еще на Дальнем Востоке, медики Северной столицы решили перестраховаться.

Как сообщает 3 февраля издание 47news, 24-летнего жителя Ленобласти привезли в больницу Боткина вчера. Ранее он прилетел из Поднебесной в Хабаровск, где вместе с остальными пассажирами сдал экспресс-тест на коронавирус. Анализ показал результат, похожий на положительный, — эти сведения передали в правительство 47 региона. По данным издания, местного жителя нашли в Мурино и объяснили, что ему необходимо еще раз провериться. Молодой человек согласился. Были дважды проведены повторные экспресс-тесты, которые опровергли коронавирус. Впрочем, инфекционисты ждут еще результатов подробного анализа.

В свою очередь, по сведениям медиков, видимых симптомов инфекции у россиянина нет.

Напомним, ждет результатов основного анализа и 56-летняя жительница Мурино, также вернувшаяся на выходных из Китая. Экспресс-анализ дал отрицательный результат. Женщина чувствует недомогание.



