Эвакуируемые с Хайнаня петербуржцы прибыли в Москву. На коронавирус их уже проверили
Группа петербуржцев, которые одними из последних прибыли на китайский курортный остров Хайнань, возвращаются домой через Москву.
«Сегодня утром прибыл рейс из города Санья», – сообщили 3 февраля «Фонтанке» в пресс-службе аэропорта Внуково, подтвердив, что все пассажиры прошли проверку на 2019-nCoV. Короновируса у них не нашли.
Рейсом ZF-756 компании Azur Air в Россию возвращаются и петербурждцы, которые в конце января отправились по путевкам на Хайнань. Часть из них ранее вернулась в Петербург с пересадками в Хабаровске и Южно-Сахалинске. Ростуризм призвал вывезти всех россиян с курортного острова до 4 февраля.
О том, что происходило в охваченном коронавирусом городе Санья, «Фонтанке» рассказал один из туристов.
Справка:
По последним данным СМИ, коронавирус убил в Поднебесной уже 361 человека. Первое подозрение на заражение в России выявили 22 января: в Пулково медики в костюмах химзащиты увезли двоих пассажиров рейса из Китая. В итоге врачи заявили, что коронавирус не подтвердился. Роспотребнадзор считает, что «риск распространения в России коронавируса из Китая невелик», однако посольство РФ в Пекине рекомендует россиянам соблюдать меры предосторожности. ВОЗ 30 января признала вспышку коронавируса чрезвычайной ситуацией международного значения. 31 января стало известно, что 2019-nCoVвсе-таки проник в Россию.
Хайнань – это самая южная провинция Китая, где живет 8 миллионов человек. Из-за своего тропического климата остров снискал славу самого большого и популярного курорта Поднебесной. Самый крупный город — это Хайкоу, где живет четверть населения провинции. Санья — это курорт с 600 тысячами жителей. В последние годы поездки на Хайнань стали набирать популярность и среди россиян. 24 января китайские власти запретили продавать туры на свой курорт, а туроператоры начали вывозить своих клиентов. Вернувшихся с тропического острова россиян на коронавирус в Пулково проверяют специалисты Роспотребнадзора вместе с врачами городской поликлиники № 21.