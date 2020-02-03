Эвакуируемые с Хайнаня петербуржцы прибыли в Москву. На коронавирус их уже проверили

Группа петербуржцев, которые одними из последних прибыли на китайский курортный остров Хайнань, возвращаются домой через Москву.

«Сегодня утром прибыл рейс из города Санья», – сообщили 3 февраля «Фонтанке» в пресс-службе аэропорта Внуково, подтвердив, что все пассажиры прошли проверку на 2019-nCoV. Короновируса у них не нашли.

Рейсом ZF-756 компании Azur Air в Россию возвращаются и петербурждцы, которые в конце января отправились по путевкам на Хайнань. Часть из них ранее вернулась в Петербург с пересадками в Хабаровске и Южно-Сахалинске. Ростуризм призвал вывезти всех россиян с курортного острова до 4 февраля.

О том, что происходило в охваченном коронавирусом городе Санья, «Фонтанке» рассказал один из туристов.



