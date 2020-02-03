«Всё идет по плану». Huawei заявила, что задержек в поставках ее оборудования из-за коронавируса не предвидится

Один из ключевых поставщиков телекоммуникационного оборудования в Россию китайская корпорация Huawei открестилась от появившихся в российских СМИ заявлений о том, что эта продукция от флагманов китайской индустрии будет приходить в Россию с перебоями из-за эпидемии коронавируса.

«Мы не подтверждаем эту информацию», – сообщили в Huawei в ответ на просьбу «Фонтанки» прокомментировать сообщения СМИ.

«Российский офис компании Huawei работает в штатном режиме. Поставки оборудования и другой продукции идут по плану, – заявили представители корпорации. – На данный момент не выявлено ни одного случая заболевания или наличия симптомов среди сотрудников. Все офисные помещения, лифты, помещения для персонала, кафетерии, маршрутные автобусы и другие дополнительные объекты Huawei регулярно проходят тщательную дезинфекцию».

Ранее ряд китайских поставщиков подтвердил, что график поставок смещается. Те, кто в этом признался, объясняют, что перебои связаны с продлением новогодних каникул в Китае. Власти страны приняли такое решение в ответ на угрозу распространения эпидемии коронавируса.





Некоторые российские компании также ожидают задержек по поставкам комплектующих от китайских контрагентов, поскольку местные заводы встают на карантин из-за распространения инфекции.

Однако в Huawei объясняют, что продление каникул не повлияет на поставки: запасы на ее складах могут обеспечить обязательства перед клиентами на много месяцев вперед.

Выручка российской «дочки» Huawei Technologies Co. – ООО «Техкомпания Хуавэй» – в 2018 году составила 132 млрд рублей, а чистая прибыль превысила 3,3 млрд рублей. По данным компании, в июне 2018 года Huawei и ее дочерний бренд Honor стали лидерами российского рынка по количеству проданных устройств, увеличив свою долю на рынке с 17,4% до 24,4%.

В мировом масштабе Huawei по итогам 2019 года названа производителем №2 с показателем 240,6 млн проданных устройств (+16,8% к прошлому году). По этому показателю она уступила корейскому Samsung, но опередила Apple.