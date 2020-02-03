«Пять женихов в ожидании начала таинства». Благодаря теплой зиме биологу удалось подсмотреть за нерестящимися налимами на Ладоге

Тёплая зима внесла коррективы в брачный период налима на Ладожском озере и позволила подглядеть то, что обычно происходит подо льдом. Интимную сторону жизни рыб показал кандидат биологических наук и автор канала «Каждой твари по паре» Павел Глазков.

Как сообщил «Фонтанке» Глазков 3 февраля, нерест налима должен был закончиться в первой половине января, если не раньше, однако под влиянием погоды растянулся до последнего месяца зимы. Этот единственный пресноводный представитель тресковых — любитель морозов и темноты, так что наблюдать за процессом на берег Ладоги биолог выдвинулся ночью.

«Налим нерестится на мелководье, поэтому я осторожно иду вдоль тростника. И наконец-то мне повезло. Смотрите, налимы! Сколько их здесь много. Около самки постоянно держатся два наиболее активных самца. А в радиусе метра я насчитал ещё пять женихов в ожидании начала таинства», – делится увиденным Глазков.





автор видео – кандидат биологических наук и автор канала «Каждой твари по паре» Павел Глазков

Самцы так активно искали невест, что «нежно прикасались» не только к ним, но и к камере и сапогам исследователя, свет фонаря их не отпугивал. Кроме нереста, ему удалось понаблюдать за «позирующей щукой» и «полосатыми разбойниками-окунями», которые считают икру налима своим деликатесом. А рассматривая ледяные блюдца, биолог увидел и самое интересное: «Само таинство оплодотворения икры! Больше десятка самцов, отталкивая друг друга, бросились оплодотворять икру. А самка, которая оставила им около полумиллиона икринок, в стороне внимательно наблюдает за ними. Вот это зрелище», – рассказывает Глазков.

Налим обитает исключительно в пресной воде. В отличие от большинства видов рыб, нерестится зимой: самки — раз в два-три года, самцы — каждую зиму. В среднем срок жизни налимов 10-12 лет, но порой встречаются и долгожители, которые доживают до 25 лет.