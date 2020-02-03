Следствие закончило разбираться с убийством ЛГБТ-активистки Григорьевой. Один из подозреваемых за это время успел отсидеть за грабеж

Прокурорской подписи, прежде чем отправиться на стол судьи, ждут материалы уголовного дела по убийству ЛГБТ-активистки Елены Григорьевой летом 2019 года. В них 17 ударов ножом.

О завершении расследования 3 февраля сообщает Следственный комитет Петербурга. В ведомстве отметили, что проверяли «различные» версии убийства, но все же остановились на варианте с пьянством и ссорой. Обвиняемый Алексей Волнянко, считает следствие, жестоко избил и 17 раз ударил девушку ножом, оставил ее тело в кустах на Пулковской улице, нож выкинул неподалеку.

«По уголовному делу проведен комплекс судебных экспертиз, в том числе 12 молекулярно-генетических», – отметили собственную старательность в СК.

Волнянко на время следствия находился в изоляторе. За это время отсидеть положенное успел его «предшественник», Даврон Мухамедов. Его тоже какое-то время подозревали в убийстве активистки. Пока уроженца Киргизии за это задерживали и арестовывали, на него поступило еще одно заявление – пару раз толкнув потерпевшего, он отобрал у него пачку сигарет и 160 рублей. За это Мухамедова приговорили к восьми месяцам колонии, в срок зачли время в СИЗО, день за полтора. Таким образом уже к приговору, который он услышал 23 декабря 2019 года, мужчина почти весь срок отсидел. К кончине Григорьевой он отношения не имеет.





Елену Григорьеву нашли убитой вечером 21 июля на Пулковской улице. Предположительно, время перед смертью она проводила в компании пяти человек, выпивая во дворе неподалеку от своего дома. Ее фамилию можно найти в списках движения «Пила против ЛГБТ», в нем она числилась потенциальной жертвой так называемых «гейхантеров». Григорьева в своей политической жизни отстаивала права не только сексуальных меньшинств, но и, например, выходила на митинги против пенсионной реформы, в поддержку сестер Хачатурян и фигурантов «Московского дела».