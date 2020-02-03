ВЦИОМ: 91% россиян положительно смотрит на идею Путина закрепить в Конституции индексацию пенсий и соцвыплат

Всероссийский центр изучения общественного мнения впервые отчитался об отношении россиян к поправкам в Конституцию, которые предложил легализовать президент Владимир Путин. Максимальную поддержку получила идея фиксации в основном законе страны предложения регулярной индексации пенсий, пособий и иных социальных выплат. 91% респондентов сказали, что относятся к этой идее «скорее положительно». Лишь 1% сказал, что смотрит на это «скорее отрицательно». Итоги исследования государственной социологической службы публикует РБК в понедельник, 3 февраля.

Инициативу зафиксировать МРОТ не ниже уровня прожиточного минимума скорее положительно оценили 90% россиян, и лишь 5% «скорее отрицательно». Точно так же каждый двадцатый гражданин РФ выступил против увеличения ценза оседлости для кандидатов в президенты с 10 до 25 лет. 87% поддерживают эту идею.

Четверо из пяти респондентов (81%) приветствуют решение дать президенту право проверять в Конституционном суде не удовлетворяющие его законы до подписания.

Сторонников тотального запрета для госслужащих иметь двойное гражданство поддерживает уже меньшее количество граждан – 68%. Отрицательно к возможности жить на две страны для тех, кто попал на работу в систему органов госвласти, относится каждый седьмой россиянин – 14%.





Расширить право президента назначать глав силовых структур вплоть до региональных приветствует две трети населения – 66%. Лишь 12% против такого развития «вертикали власти». При том же количестве граждан, которые одобряют изъятие слова «подряд» из статьи про два президентских срока (66%), число противников новеллы выше, чем в случае с прямым назначением силовиков на местах. Против возможности играть в «тандемократию» до бесконечности высказались 15% респондентов ВЦИОМ.

Установить «приоритет Конституции над международными договорами» поддерживают 63% россиян, при 14% противников инициативы. Каждый десятый отрицательно смотрит на идею дать Госдуме право назначать премьера, которого всё равно потом может уволить президент. 61% поддерживают это «усиление роли парламента».

79% опрошенных ВЦИОМ говорят, что в целом предлагаемые изменения для них лично «скорее важны». 16% — указали на отсутствие для них важности происходящего с Конституцией. Сколько респондентов ВЦИОМ не поддерживают путинские поправки в Конституцию, в публикации РБК не уточняется.

На этом фоне «Левада-центр» (внесен в список иностранных агентов Минюста) узнал, что про послание Путина 15 января, где были презентованы грядущие правки основного закона страны, ничего не знает каждый пятый россиянин (22%). Четверть граждан (27%) лишь «что-то слышала». Ещё 27% знают об идеях действующего главы государства «по изложению в новостях». Лишь 24% посмотрели трансляцию выступления Владимира Путина самостоятельно.

Каждый восьмой россиянин (12%) уверен, что сказанное Путиным не окажет никакого влияния на дальнейшую жизнь страны. Каждый четвёртый (23%) считает, что серьёзного влияния скорее не будет. Две три граждан РФ (61%) допускают серьёзные последствия. Из них 20% респондентов уверены, что они «определённо» наступят.

Ранее «Левада-центр» рассказал, что половина россиян видит в конституционной реформе попытку Владимира Путина остаться у власти после 2024 года, когда истекает срок его президентских полномочий. Треть россиян видит Путина после 2024 года «пенсионером», которого нет в «публичной сфере».