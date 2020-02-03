Экспресс-тесты не подтвердили коронавирус у жительницы Мурино. Но медики ждут основного анализа

Экспресс-тесты на наличие коронавируса у жительницы Всеволожского района Ленобласти оказались отрицательными. Об этом 3 февраля сообщает 47news.

При этом издание уточняет, что медики еще ждут результатов основного анализа из лаборатории. 56-летняя пациентка пока остается в инфекционном отделении больницы имени Боткина в Петербурге.

Напомним, о проверке жительницы Мурино на коронавирус стало известно 1 февраля, когда она прибыла из китайского города Санья (находится на туристическом острове Хайнань).

Напомним, утром 3 января премьер-министр Михаил Мишустин подписал национальный план по борьбе с коронавирусом 2019-nCoV, который включает, в частности, депортацию заболевших иностранных граждан. Из-за вспышки заболевания падают курс рубля и цены на нефть.



