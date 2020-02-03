В Петербурге ищут несдержанного стрелка, что в порыве злости ранил человека

Полиция ищет злоумышленника с травматическим оружием в Выборгском районе Петербурга. Им ранен мужчина.

Как сообщили «Фонтанке» в ГУ МВД по городу и области, 3 февраля в полицию заявили о конфликте возле дома на улице Болотной. Приехавшие на место сотрудники установили, что между двумя мужчинами произошел конфликт на бытовой почве. Выяснение отношений закончилось тем, что один из спорщиков выстрелил в другого из травматики и скрылся.

«В настоящее время сотрудниками полиции проводятся оперативно-разыскные мероприятия, направленные на установление личности стрелявшего, его розыск и задержание», – отметили в главке.



