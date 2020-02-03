Из Лондона на Московскую биржу. Группа «Эталон» расширила географию торгов ценными бумагами

Группа «Эталон» (ETALON GROUP PLC) объявила выходе на Московскую биржу с глобальными депозитарными расписками (ГДР) на Московской бирже. Как сообщают в компании, торги начались сегодня, 3 февраля.

До этого ГДР компании были представлены только на Лондонской фондовой бирже. Ранее петербургский девелопер объявил о принятом Московской биржей решении о допуске к торгам ГДР Группы «Эталон» – бумаги включили в котировальный список первого уровня.

Как отметил председатель совета директоров «Эталона» Сергей Егоров, листинг на Московской бирже поможет повысить инвестиционную привлекательность ГДР группы.

— Мы рады, что с сегодняшнего дня широкий круг инвесторов, не имевших ранее возможности приобретать ГДР компании на Лондонской фондовой бирже, сможет пополнить свой портфель бумагами одной из крупнейших компаний российского рынка девелопмента. — заявил он. — Кроме этого, выход на Московскую биржу позволяет нам рассчитывать на включение в различные фондовые индексы, что будет способствовать дальнейшему росту ликвидности и рыночной капитализации Группы «Эталон».

Председатель правления Московской биржи Юрий Денисов отметил, что все больше компаний с первичным листингом на иностранных площадках считают важным получить листинг на Московской бирже. Так, для «Эталона» это возможность расширить базу инвесторов и получить дополнительный спрос на свои ценные бумаги, прежде всего со стороны частных лиц. А отечественные инвесторы с появлением нового эмитента смогут диверсифицировать свои портфели за счет его акций.