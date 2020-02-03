Нет спроса, нет машин. Производство автомобилей в Петербурге в 2019 году упало, зато вырос экспорт

В 2019 году петербургские автозаводы Hyundai, Nissan и Toyota выпустили 372 000 легковых автомобилей, что на 1% меньше объема производства в городе за 2018-й. Об этом говорится в исследовании агентства «Auto-Dealer-СПб», опубликованном 3 февраля.

При этом в декабре петербургские автозаводы впервые за пять месяцев показали положительную динамику. Объем производства составил 34 200 машин, что на 5% больше, чем в декабре 2018 года.

За год удалось увеличить выпуск автомобилей по итогам года только Toyota (+1%). Nissan и Hyundai сократили производство. При этом на долю Hyundai по-прежнему приходится 66% всего объема. Toyota занимает 20%, а Nissan – 14%. Общая загрузка автомобильных заводов в Петербурге составляет 83%.

С нынешним модельным рядом и ситуацией на рынке автомобильные заводы находятся на пределе своих возможностей, – считает генеральный директор «Auto-Dealer-СПб» Михаил Чаплыгин. «Toyota в прошедшем году выпустила рекордное количество автомобилей на петербургском предприятии, а объем производства Hyundai вновь достиг предельной мощности. Есть резерв у Nissan, но спрос на рынке пока не создает предпосылок для серьезного роста выпуска тех моделей, которые сейчас на конвейере», – отмечает эксперт. В 2020 году, по прогнозу «Auto-Dealer-СПб», объем производства автомобилей в Петербурге останется на уровне прошлого года: возможно как увеличение, так и сокращение на 1-2%.





Объем экспорта продукции петербургских автозаводов в прошлом году составил около 30 000 автомобилей, что на 36% больше, чем в 2018-м.

Доля петербургских заводов в общероссийском объеме производства автомобилей в 2019 году достигла 24,8% (год назад – 23,5%).