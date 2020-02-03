Рассекавшего по Комендантскому водителя Rolls-Royce не будут судить за драку на тротуаре. Грехи отпустил пешеход

Суд прекратил уголовное дело о драке на тротуаре Комендантского проспекта в Петербурге. Избитый и облитый газом пешеход примирился с обидчиками из Rolls-Royce.

Как сообщает объединённая пресс-служба судов, 3 февраля прекратить производство в отношении Сергея Черных и Айбулата Айтуганова попросил пострадавший от их кулаков пешеход. Материальный и моральный вред обвиняемые возместили, потерпевший отказался от дальнейших претензий.

Черных и Айтуганову вменяли побои и хулиганство. По версии следствия, в июле прошлого года приятели катались на чёрном Rolls-Royce с номерами московской области и заехали на тротуар Комендантского проспекта у дома 13. Дерзость не понравилась пешеходу, замечание водителю вылилось в рукопашную. Черных, как установили следователи, не меньше семи раз ударил мужчину по голове, приложил перцовым баллончиком и залил защитника тротуара газом, Айтуганов добавил ещё не меньше пяти ударов.

Сюжет о драке показали в эфире телеканала «Россия-1», одним из зрителей оказался председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин. Увиденное настолько впечатлило, что СК забрал расследование себе, хотя, как правило, внимание следователей занимают тяжкие преступления.



