На КАД разбился автомобиль, в салоне видно обездвиженного человека

О тяжёлой аварии, произошедшей 3 февраля на западе КАД, в районе выезда на дамбу, сообщают очевидцы. По их данным, погиб человек.

«КАД, Бронка, наезд на препятствие со смертельным исходом», – пишут в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» «ВКонтакте» и в телеграм-канале «Мегаполис». На фотографиях видно разбитый «Опель» и окровавленного человека в салоне.

В отделе пропаганды УГИБДД информации об этой аварии пока нет. Пробки на указанном участке кольцевой не наблюдается.







