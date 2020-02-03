Apple и Google попросят очистить смартфоны. Так ФАС хочет поддержать российских разработчиков

Федеральная антимонопольная служба предлагает обязать Apple, Google и Microsoft отвечать за предустановку российских приложений и программ на электронных устройствах. Как сообщает газета «Коммерсантъ» 3 февраля, антимонопольщики хотят, чтобы разработчики операционных систем способствовали появлению отечественного софта на смартфонах, планшетах и компьютерах наравне с производителями техники.

Также ведомство предлагает, чтобы Apple, Google и Microsoft обеспечили возможность полного удаления всех предварительно установленных программ, в том числе собственных, по желанию потребителя, если это не препятствует нормальной работе устройства.

ФАС предложит правительству разработать соответствующий проект закона вместе с внесением подзаконных актов. В Google, Apple и Microsoft отказались от комментариев. По мнению экспертов, это невыгодно владельцам операционных систем, и в отсутствие серьезных санкций они вряд ли станут выполнять требования антимонопольщиков.



