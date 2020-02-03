Журналисты насчитали недвижимости почти на 4 млрд у семьи главы «Ростеха» Чемезова. Не обижены ни две жены, ни тёща

Недвижимости почти на 4 миллиарда рублей на Рублевке насчитали авторы сайта «Проект» у семьи главы «Ростеха» Сергея Чемезова. Элитная земля оформлена не на самого сослуживца Владимира Путина по КГБ, а на его родню, пусть даже и бывшую.

Самый крупный актив, как пишет портал 3 февраля, это 8 гектаров в деревне Раздоры, одном из самых дорогих мест Рублево-Успенского шоссе. Шесть лет назад землю купила Людмила Рукавишникова, теща Чемезова. Сейчас на участке возводят большой дом, также есть несколько строений поменьше. Журналисты оценивают стоимость такой недвижимости примерно в три миллиарда рублей. При этом 74-летняя Рукавишникова — владелица средней руки бизнеса. Доходы от него вряд ли бы позволили ей приобрести такую землю.

Соседями Рукавишниковой являются, например, друг детства Чемезова Виталий Мащицкий (основатель «Ви Холдинга»), родственница главы госкорпорации «Рособоронэкспорт» (структура «Ростеха») Александра Михеева, министр финансов Антон Силуанов и первый зам Шойгу Руслан Цаликов.

Дочь Рукавишниковой Екатерина Игнатова, нынешняя жена Чемезова, тоже дама небедная. В ее активе, утверждает «Проект», два участка на Рублевке стоимостью примерно 233 млн рублей. Игнатова — соучредитель компании «Кате», которая производит автоматические коробки передач. Несколько лет назад эти коробки хотели ставить на машины подконтрольного «Ростеху» АвтоВАЗа. Однако контракт в итоге оказался в руках у компании из Японии.





Не остался без земли и 35-летний сын Чемезова Александр. За ним числятся 29 соток в коттеджном поселке Жуковка-3 с домом под 700 квадратов. Чемезов-младший — владелец ресторана ZOO Beer& Grill. Его партнерами по бизнесу являются сын замглавы «Ростеха» Дмитрий Артяков и ресторатор Аркадий Новиков.

Не обижена и бывшая жена главы «Ростеха» Любовь. Ей «Проект» приписывает 78 соток в той же Жуковке-3 с домом под 600 квадратов. Все это может стоить под четверть миллиарда.

Сергей Чемезов всю жизнь работает на государство. В прошлом году он попросил сделать свою госкорпорацию оператором промышленного мусора.