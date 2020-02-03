Кокорин заявил, что получает в «Зените» меньше 20 тысяч рублей в месяц

Нападающий футбольного клуба «Зенит» Александр Кокорин прокомментировал слова спортивного комментатора Василия Уткина о том, что футболист получает в петербургской команде 20 тысяч рублей.

«По контракту я не могу разговаривать. То, что Василий Уткин сказал… В принципе, он мне даже накинул», — сказал Кокорин в эфире телеканала «Звезда».

По данным «Фонтанки», реальная зарплата Кокорина в «Зените» составляет 16 тысяч рублей.

Отметим, что сам Кокорин, находясь еще в колонии, заявил, что готов играть за сине-бело-голубых бесплатно до конца карьеры за ту поддержку, которую ему оказал клуб во время заключения. Однако в последнее время отношения между клубом и игроком испортились. «Зенит» хотел отдать Кокорина в аренду в «Сочи», но Александр заупрямился. За это его вывели из основного состава и отправили в «Зенит-2». Фотографию со сборов опубликовали утром 3 февраля.





При этом ФК «Зенит» долго не подтверждал информацию об аренде, пока генеральный директор Александр Медведев не заявил о наличии договоренности с «Сочи».

Читайте мнение об этой ситуации главы отдела спорта «Фонтанки» Федора Погорелова.