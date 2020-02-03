«То ли криминальные элементы, то ли наемники». Посол РФ в ЦАР рассказал о расследовании убийства российских журналистов

Глава российской дипмиссии в Центральноафриканской Республике Владимир Титоренко заявил, что у африканских следователей до сих пор нет ответа на вопрос, кто стоял за нападением на журналистов из России.

«Насколько мне известно, на сегодняшний день установлено, что на них напали то ли криминальные элементы, то ли наемники, потому что здесь много всяких наемников из сопредельных государств, которые вооружены и промышляют бандитизмом», – цитирует 3 февраля заявление Владимира Титоренко РИА Новости.

По его словам, нападение произошло на территории, которую не контролирует власть из столицы Банги. Российский дипломат отмечает, что там действуют «криминальные элементы», поэтому «найти убийц очень тяжело».

При этом российская сторона указывает, что африканские следователи сделали все необходимое, в частности опросив возможных свидетелей и проведя баллистические экспертизы.





«Власти ЦАР же не закрывают это дело из-за того, что убийцы не найдены», – заверил посол.

Ранее заместитель председателя СК РФ Игорь Краснов в интервью «Коммерсанту» высказал версию, что Радченко, Расторгуева и Джемаля убили местные жители ради ограбления. Родственники убитых в ЦАР журналистов в эту версию не верят.