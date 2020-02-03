Мужчина на Hyundai вытолкал грузовик в ограждение дорожных работ на «Коле»

Кроссовер и грузовик не разъехались на трассе «Кола» в Кировском районе Ленинградской области утром 3 февраля. В результате пострадали пассажирки.

Как сообщили в отделе пропаганды УГИБДД по Петербургу и Ленобласти, около 8 часов утра на 59-м километре федеральной автодороги «Кола» 64-летний мужчина на кроссовере Hyundai при повороте налево не пропустил грузовой фургон под управлением 33-летнего водителя. В результате столкновения грузовик протаранил пластиковые ограждения участка дорожных работ.

В аварии пострадали две пассажирки Hyundai: женщины 64-х и 33-х лет. Они получили травмы средней степени тяжести и были госпитализированы в ЦРБ Шлиссельбурга. По факту ДТП ГИБДД ведет проверку.



