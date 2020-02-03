В Интернете выставили на продажу базу данных клиентов «Ленты». Ретейлер проводит проверку

База с персональными данными клиентов торговой сети «Лента» выставлена на продажу на одном из онлайн-форумов. Как сообщил телеграм-канал «Утечки информации», в ней содержатся 90 тысяч строк, в том числе сведения с именами, фамилиями и номерами телефонов. Все клиенты — жители Москвы и Московской области.

Продавцом информации выступает тот же пользователь, который ранее продавал данные о клиентах сети «Красное и Белое».

В самой «Ленте» пока не готовы подтвердить эту информацию. «Проводится проверка о возможной утечке», – сказали «Фонтанке» 3 января в пресс-службе ретейлера.

Ранее сообщалось, что всего в программе лояльности «Ленты» зарегистрированы 15 млн человек.



