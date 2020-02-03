Смертельное ДТП на «Коле» устроил ветер: сильный порыв вытолкнул «Газель» на встречку

Автодорога «Кола» в Ленобласти и Карелии за сутки «преподнесла» несколько серьёзных аварий.

«Фонтанка» уже писала со ссылкой на УГИБДД о смертельном ДТП на 101-м километре трассы, в Волховском районе области, ночью 2 февраля. 34-летний житель Рязанской области на «Газели» воронежской стройфирмы вылетел на встречную полосу, врезался в цементовоз (принадлежащий петербуржцу, под управлением жителя Ленобласти) и погиб. Как стало известно «Фонтанке», по предварительной версии, водитель не справился с управлением из-за погоды: на встречку его вытолкнул сильный порыв бокового ветра.

Почти всё воскресенье было перекрыто движение на 897-м километре трассы, в Кемском районе Карелии. Около 11:30 там столкнулись четыре транспортных средства. Как сообщает УГИБДД Карелии, по предварительным данным, житель Ленинградской области за рулём бензовоза Iveco, гружённого топливом, не выдержал дистанцию до ехавшего перед ним большегруза DAF с полуприцепом под управлением жителя Ростовской области. Пытаясь избежать столкновения, водитель «Ивеко» при объезде ДАФа задел его по касательной, и с последнего упал груз – труба. ДАФ совершил наезд на двигавшуюся перед ним «Сканию» с прицепом, а та – касательное столкновение с «Шевроле Нивой», ехавшей также впереди. Никто не пострадал.





У бензовоза пробило ёмкость с перевозимым топливом, оно стало выливаться на проезжую часть. Дорогу пришлось перекрыть в обоих направлениях на несколько часов. При этом путей объезда там нет. Сотрудники ГИБДД обеспечивали безопасность дорожного движения на подъездах к месту ДТП и информировали водителей о задержке движения, предлагая им дождаться открытия дороги в удобных для парковки и отдыха местах. Только в 18:30 была открыта одна полоса.

Сегодня утром, 3 февраля, на 59-м километре трассы в ДТП с двумя автомобилями пострадали два человека.



