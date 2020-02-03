Финскую визу оформят за полторы недели

При подаче пакета документов на визу на текущей неделе (3–7 февраля) финский шенген можно будет получить через полторы недели. Об этом сообщается на сайте Генконсульства Финляндии в Петербурге 3 февраля.

Девять дней придётся ждать тем, кто обратится за визой в понедельник – среду, а для тех, кто обратится в четверг – пятницу, срок рассмотрения вырастет до одиннадцати дней.

Подача документов Выдача документов 03.02. 12.02. 04.02. 13.02. 05.02. 14.02. 06.02. 17.02. 07.02. 18.02.

С 3 февраля Финляндия в связи со вступлением в силу нового Шенгенского визового кодекса начнёт выдавать визы путешественникам, которые уже имели двухлетний шенген за последние три года и соблюдали все правила его использования. Подробнее.



