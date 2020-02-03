Водитель под Петербургом выгнал из машины скандальных пассажиров «Яндекс.Такси», но остался без машины и временно - без зрения

Клиенты «Яндекс.Такси» во время поездки в окрестностях деревни Новосаратовка решили взять дело в свои руки после беседы с водителем на повышенных тонах. Машину нашли, хулиган в бегах.

Как стало известно «Фонтанке», буйных пассажиров 45-летний водитель решил высадить около двух часов ночи 2 февраля в Новосаратовке. Ругань переросла практически в драку, пассажир угрожал сотруднику «Яндекс.Такси» ножом и облил его перцовым газом. Пока тот приходил в себя, пара вернулась в автомобиль, на этот раз на водительское и соседнее с ним кресло.

Машину нашли в 11 километрах, в поселке имени Свердлова, там же около полудня задержали 28-летнюю спутницу угонщика. Самого владельца ножа и баллона пока не нашли. Его биография насчитывает не одно уголовное дело, последний раз он был осужден за вымогательство в 2017 году, в колонии разыскиваемый должен был провести 4 года и 8 месяцев, но, как следует из карточки дела Тосненского городского суда, он вышел по УДО в сентябре прошлого года.



