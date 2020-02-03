«Зенит» показал счастливого Кокорина на сборах

Футбольный клуб «Зенит» опубликовал фотографию нападающего Александра Кокорина со сборов «Зенита-2». Опальный футболист находится в компании других игроков второй команды и выглядит довольно счастливым.

В комментариях болельщики «Зенита» выразили поддержку Кокорину и призвали клуб вернуть Александра в основной состав.

29 января стало известно о том, что Александр Кокорин не полетел с основной командой на вторые предсезонные сборы в Испанию. До этого сам игрок заявил, что, скорее всего, его на них не пригласят, но категорически отверг возможность ухода в аренду в сочинский клуб.





Стартом для скандальной ситуации стало сообщение футбольного клуба «Сочи» о переходе Кокорина в клуб на правах аренды до конца чемпионата РПЛ 2019/2020 годов. При этом ФК «Зенит» долго не подтверждал эту информацию, пока генеральный директор Александр Медведев не заявил о наличии договоренности между двумя клубами.

Читайте мнение об этой ситуации главы отдела спорта «Фонтанки» Федора Погорелова.