После наезда на пешехода в Купчино ГИБДД ищет очевидцев. Мужчина угодил под «Жигули»

Утром 3 февраля во Фрунзенском районе Петербурга в ДТП серьезно пострадал пешеход. Госавтоинспекция просит откликнуться очевидцев происшествия.

Как сообщили в отделе пропаганды УГИБДД по Петербургу и Ленобласти, около 8:35 у дома 72 по Бухарестской улице 32-летний мужчина, управляя автомобилем ВАЗ, сбил 50-летнего пешехода. Наезд произошел в зоне регулируемого пешеходного перехода.

В результате ДТП пешехода госпитализировали в тяжелом состоянии. Как уточняют в группе «Твое Купчино» со ссылкой на районный отдел ГИБДД, мужчина получил перелом голени и черепно-мозговую травму и находился в состоянии шока.





Очевидцев ДТП просят звонить по телефонам дежурной части ОГИБДД Фрунзенского района: 766-02-02 или 573-63-74. По факту произошедшего ведется проверка.