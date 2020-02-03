Kruizy.ru: мы готовы к новому туристическому сезону

предоставлено пресс-службой интернет-портала www.kruizy.ru

Компания Kruizy.ru – один из крупнейших специалистов в сфере морских путешествий, подготовила интересные предложения к новому сезону.

Если вы ищите круиз на майские праздники, предлагаем, ознакомится с предложениями здесь.

Если вы мечтаете погреться на солнышке зимой, то вы еще успеете приобрести круиз по Персидскому заливу.

Если вы никогда не были на Канарских островах, то не упустите свою возможность совершить потрясающее путешествие в теплые уголки Канарских островов в феврале.

Вы уже бывалый круизный путешественник и хотите попробовать что-нибудь новенькое, то вашему вниманию круиз на мега лайнере, который будет ходить по Европе в этом году с мая по октябрь.

Не упустите возможность отправиться в круиз по Средиземному морю на новых лайнерах.

предоставлено пресс-службой интернет-портала www.kruizy.ru

Ну и, конечно же, у вас есть возможность отправиться в круиз из Санкт-Петербурга по Норвежским фьордам с русской группой.

Справка:



Сайт https://www.kruizy.ru, на котором представлена огромная палитра морских и речных путешествий на любой вкус, является собственностью фирмы NEES-REISEN AG (Германия). NEES-REISEN AG является семейным предприятием с 1935 года.



В 2002 году NEES-REISEN стал одним из первых онлайн-турагентов в Германии, который предложил широкой публике возможность мобильного бронирования круизов с предварительной консультацией специалистов. До сегодняшнего дня использует исключительно собственный капитал, не прибегая к кредитам и помощи инвесторов.



Бронируйте онлайн на сайте www.kruizy.ru

Присылайте Ваши запросы на service@kruizy.ru

Звоните по телефону +7 499 705 6216