Мешавших пожарным мигрантов увезли в полицию со стройки на Большом Сампсониевском. Они переживали за судьбу коллеги

Тело 20-летнего приезжего из Узбекистана вытащили из горевшей бытовки на Большом Сампсониевском проспекте в Петербурге. Окруживших его соотечественников увезли как нарушителей.

По данным «Фонтанки», полицейских вызвали на стройплощадку в половине третьего ночи 2 февраля. Там они увидели сотрудников МЧС, которые пытались потушить пожар в окружении нескольких десятков сочувствующих. Стражи порядка без дела не остались: по двум отделам они развезли 25 человек, десять из которых получили протоколы о нарушении правил пребывания в РФ.

Когда бытовку потушили, оттуда достали тело 20-летнего приезжего из Узбекистана. Вероятней всего, пожар начался из-за неисправной проводки.



