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Власть
03.02.2020 10:45
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Депортировать больных и отменить форум в Сочи. Премьер Мишустин подписал план по борьбе с коронавирусом

Премьер-министр России Михаил Мишустин рассказал о дополнительных мерах по борьбе с эпидемией коронавируса 2019-nCoV.

«В России сейчас есть все необходимые лекарства и средства защиты. Важно, чтобы люди были ими полностью обеспечены и, конечно, чтобы цены в аптеках оставались на прежнем уровне. За этим поручено следить Федеральной антимонопольной службе и Росздравнадзору», – цитирует 3 февраля заявление Мишустина РИА Новости.

По его словам, был подписан национальный план по борьбе с  2019-nCoV, который включает, в частности,  депортацию заболевших иностранных граждан. Российский инвестиционный форум, который, как планировалось, пройдет в Сочи, могут перенести из-за коронавируса. Ранее с подобной инициативой уже выступала вице-премьер РФ Татьяна Голикова.

Мишустин также подчеркнул, что Россия отправит в Китай гуманитарную помощь. 


Справка:

По последним данным СМИ, коронавирус убил в Поднебесной уже 361 человека. Первое подозрение на заражение в России выявили 22 января: в Пулково медики в костюмах химзащиты увезли двоих пассажиров рейса из Китая. В итоге врачи заявили, что коронавирус не подтвердился. Роспотребнадзор считает, что «риск распространения в России коронавируса из Китая невелик», однако посольство РФ в Пекине рекомендует россиянам соблюдать меры предосторожности. ВОЗ 30 января признала вспышку коронавируса чрезвычайной ситуацией международного значения. 

31 января стало известно, что коронавирус все-таки проник в Россию. Кроме того, на выходных признаки болезни заметили и у вернувшейся с Хайнаня петербуженки. Турфирмы экстренно эвакуируют своих клиентов с китайского курортного острова. О том, что происходит на Хайнане, «Фонтанке» рассказал один из очевидцев.

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