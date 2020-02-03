Депортировать больных и отменить форум в Сочи. Премьер Мишустин подписал план по борьбе с коронавирусом

Премьер-министр России Михаил Мишустин рассказал о дополнительных мерах по борьбе с эпидемией коронавируса 2019-nCoV.

«В России сейчас есть все необходимые лекарства и средства защиты. Важно, чтобы люди были ими полностью обеспечены и, конечно, чтобы цены в аптеках оставались на прежнем уровне. За этим поручено следить Федеральной антимонопольной службе и Росздравнадзору», – цитирует 3 февраля заявление Мишустина РИА Новости.

По его словам, был подписан национальный план по борьбе с 2019-nCoV, который включает, в частности, депортацию заболевших иностранных граждан. Российский инвестиционный форум, который, как планировалось, пройдет в Сочи, могут перенести из-за коронавируса. Ранее с подобной инициативой уже выступала вице-премьер РФ Татьяна Голикова.

Мишустин также подчеркнул, что Россия отправит в Китай гуманитарную помощь.



