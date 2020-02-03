В online-магазине квартир «КВС» появилась Семейная ипотека

ГК «КВС»

В online-магазине квартир от Группы компания «КВС» появилась возможность приобретения жилья по программе «Ипотека с господдержкой для семей с детьми».

Госпрограмма доступна заемщикам, в семьях которых в период с 1 января 2018 года по 31 декабря 2022 года родился второй, третий или последующий ребенок. Ипотека предоставляется ПАО Сбербанк*.

Купить квартиру по программе «Ипотека с господдержкой для семей с детьми» можно в любой из новостроек ГК «КВС». Кроме того, при приобретении жилья через online-магазин клиентам предоставляется дополнительная скидка 70 000 рублей**.

«Мы постоянно разрабатываем новые возможности online-магазина квартир, следим за отзывами и пожеланиями клиентов, чтобы как можно больше потенциальных покупателей смогли найти для себя комфортный и выгодный способ покупки квартиры. Сейчас мы, в частности, работаем над расширением перечня банков, в которых можно оформить ипотеку через наш сервис, а также программ кредитования – в ближайшей перспективе это покупка online с Военной ипотекой и жилищными сертификатами», – отмечает Анжелика Альшаева, генеральный директор агентства недвижимости ГК «КВС».

Напомним, online-магазин квартир ГК «КВС» был запущен в марте 2019 года и стал первым подобным сервисом в Санкт-Петербурге. Сначала купить квартиру через интернет можно было только при единовременной оплате или в рассрочку от застройщика, с 1 декабря 2019 года также была запущена ипотека. По итогам декабря 2019 года доля сделок через online-магазин составила 38% от всего объема продаж в компании «КВС».

*C 12.08.2019 в рамках программы «Ипотека с государственной поддержкой для семей с детьми» можно приобрести жилую недвижимость на первичном рынке у юридического лица как на стадии строительства, так и как готовое жильё от застройщика по ставке от 5% годовых на срок кредита от 12 до 360 месяцев включительно у ООО «КВС-Сертолово», ООО «КВС-Выборгский», ООО «КВС. Недвижимость», ООО «КВС Девелопмент», ООО «КВС-Красносельский», ООО «КВС-Парнас» и при условии оформления страхования жизни и здоровья заемщика в ООО СК «Сбербанк страхование жизни» или в других аккредитованных ПАО Сбербанк компаниях (страхование обязательно при выдаче кредита). При отказе заемщика от страхования жизни и здоровья процентная ставка увеличивается до 6% годовых. Первоначальный взнос от 20% от стоимости кредитуемого жилого помещения. Минимальная сумма кредита – 300 тыс. руб. Максимальный размер кредита до 15 000 000 рублей – при покупке жилья в Москве и Московской области, Санкт-Петербурге и Ленинградской области; до 8 000 000 рублей при покупке жилья в других регионах. Валюта – рубли РФ. Кредит предоставляется гражданам РФ, у которых в период с 1 января 2018 г. до 1 марта 2023 г. родился второй или последующий ребенок, гражданин РФ. Необходимо предоставление свидетельств о рождении всех детей, а также подтверждение гражданства РФ ребенка, рожденного после 1 января 2018 года. Дополнительные расходы: страхование жизни и здоровья заемщика, страхование и оценка объекта недвижимости, оформляемого в залог (тарифы зависят от индивидуальных особенностей заемщика), нотариальное заверение документов, направление документов на гос. регистрацию ДДУ в электронном виде. Обеспечение по кредиту – залог кредитуемого или иного жилого помещения. Итоговая сумма кредита определяется индивидуально, на основании оценки платежеспособности и обеспечения заемщика. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин. Изменение условий – Банком в одностороннем порядке. Подробнее с условиями программы можно ознакомиться на сайте https://www.sberbank.ru/. ПАО Сбербанк. Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских операций №1481 от 11.08.2015.

**Сроки предложения: с 03.02.2020 года по 29.02.2020 года. Подробности можно уточнить по телефону: + 7 (812) 645-55-55.

Справка о компании ГК "КВС"