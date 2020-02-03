После ДТП к мужчине вернулось зрение, которое он потерял 20 лет назад

Польские врачи стали свидетелями удивительного явления, объяснение которому они найти не могут.

Как сообщает 3 февраля радиостанция «Говорит Москва» со ссылкой на издание Mirror, житель города Гожув-Велькопольски (Польша) Януш Горай попал в ДТП. Он переходил дорогу, и его сбила машина. Он ударился головой о капот и упал на землю. Пострадавшего доставили в больницу и две недели лечили ему перелом бедра. Но из больницы он вышел более здоровым, чем был до аварии.

20 лет назад мужчина почти ослеп в результате аллергической реакции: правый глаз с повреждённой сетчаткой не видел ничего, а левый различал темноту и свет и немного форму. Во время лечения Горай понял, что стал зрячим. Врачи не смогли назвать причину исцеления.

После этого инцидента жизнь мужчины изменилась. Он стал чаще выходить из дома и устроился работать охранником в ту больницу, куда попал после аварии.







