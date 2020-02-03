В Озерках у железнодорожного переезда догорает баня

Деревянная баня горит у Среднего Суздальского озера в Выборгском районе Петербурга утром 3 февраля. Огонь бушует на крыше.

Как сообщили «Фонтанке» в региональном управлении МЧС, заявка поступила около девяти утра, вызов был к 84-му дому по Большой Озерной улице. Горит мансардный этаж и чердак на площади в 120 квадратных метров. По словам очевидцев, на территории банного комплекса стоит несколько зданий, горящее появилось там недавно. В помещении, уточняет МЧС, никого не было.

По данным сервиса «Яндекс.Карты», в обе стороны у переезда в настоящее время пробка. По словам очевидцев, дорога перегорожена.



