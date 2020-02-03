Увеличить шанс на участие в Паралимпийских играх. Петербургской спортсменке с инвалидностью нужна помощь, чтобы отправиться на соревнования

Петербургская теннисистка с инвалидностью Полина Шакирова планирует отправиться на заключительный рейтинговый турнир в преддверии отбора на летние Паралимпийские игры, который пройдёт в США. Но проблема заключается в том, что соревнования не входят в календарный план и не могут быть профинансированы из бюджета.

Петербургской теннисистке с инвалидностью Полине Шакировой необходима помощь в оплате выезда с сопровождающим на заключительный рейтинговый международный турнир в преддверии отбора на летние Паралимпийские игры 2020. Благотворительный фонд «ТОЧКА ОПОРЫ» просит поддержать спортсменку и помочь собрать 181 410 рублей.

Полина Шакирова занимается теннисом на колясках с 2009 года. За это время ей удалось выступить на многочисленных крупнейших турнирах, завоевать титулы различных достоинств (от всероссийских до международных), закрепить за собой первое место в мировом рейтинге среди юниоров и активно конкурировать с более опытными спортсменами.

«Начинать всегда трудно, нужно перебороть себя в какой-то момент, и, если тебе действительно это нужно, поставить цель и идти к ней. Чтобы достигнуть результата, необходимо ежедневно выкладываться по полной программе», – как-то поделилась Полина Шакирова.

Сегодня позиция Полины в списке лучших теннисистов – 36 место. Чтобы отобраться на Паралимпиаду в Токио, необходимо войти в 30-ку. Для этого спортсменка планирует участие в рейтинговых турнирах, которые позволят ей заработать дополнительные очки и увеличить шансы на участие в главных Играх.

С 17 по 22 марта 2020 года в США пройдет турнир ITF Super Series Cajun Classic, который станет завершающим этапом подготовки Полины Шакировой. Полина упорно тренировалась пять-шесть раз в неделю, чтобы получить эту возможность. Но проблема заключается в том, что соревнования не входят в календарный план и не могут быть профинансированы из бюджета.

Чтобы теннисистка смогла выступить на соревнованиях, необходимо 181 410 рублей. В эту сумму входит: авиаперелет Атланта – Батон-Руж – СПб для двух человек (спортсменка и тренер-сопровождающий), вступительный взнос, проживание (2 человека в течение 7 суток), питание.

Благотворительный фонд в поддержку развития спорта инвалидов «ТОЧКА ОПОРЫ» просит поддержать Полину. Это можно сделать на краудфандинговой платформе или связавшись с сотрудниками фонда по тел. (812) 983 72 21, почта: info@fondopora.ru.