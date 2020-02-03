Семь мужчин сгорели после ДТП в Киргизии в одном «Лексусе» – пятиместном

В результате страшного ДТП с одним участником в Ошской области Кыргызстана погибли семь человек.

Как сообщает «Спутник Кыргызстан» со ссылкой на республиканское МЧС, ночью 3 февраля в селе Мырзаке, по предварительной версии, водитель премиального седана Lexus ES 300 (это пятиместная модель) не справился с управлением и врезался в столб – опору электросети.

Машина загорелась. Погибли семь мужчин – их тела вытащили из салона пожарные после того, как потушили «Лексус», отмечает «КП Бишкек». Личности погибших устанавливаются.







