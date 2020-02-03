Сталинку на Черной речке «минировали» из-за долгов жильца

Дом в Приморском районе Петербурга дважды «минировали» по телефонному звонку. Автор напрямую связывал угрозы с семьей, живущей в четырехэтажной сталинке у Черной речки.

По данным ИА «Журналистские расследования» (АЖУР), в службу «112» звонили дважды — около семи утра 2 февраля и в час ночи 3 февраля. Измененный голос в трубке сообщал дежурному, что «возможен подрыв жилого дома» №20 по улице Савушкина. Аноним предлагал проверить четыре конкретных квартиры, в одной из которых в три ночи якобы и взорвется устройство, заложенное между двойными входными дверями. «Это связано с семьей [...]», – прибавлял телефонный террорист.

Названная семья — большая, ее главе 79 лет. У пенсионера несколько сыновей, одному из которых, 48-летнему, от неизвестного адресата приходят письма с угрозами. В посланиях говорится, что мужчина не возвращает денежные средства.

По данным «Фонтанки», петербуржец несколько лет числился гендиректором двух фирм и стоял в стоп-листе банка как ненадежный заемщик. Также к нему возникали вопросы у налоговой из-за недополученных денег — сумма, впрочем, была небольшой. На сегодняшний день в базе приставов фамилия должника не значится. А значит, официальных претензий к нему нет.



