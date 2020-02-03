Пьяный петербуржец изнасиловал жену на глазах ее дочерей. Старшая вызвала полицию

Пока житель Петербурга отсыпался в помещении для задержанных, следователи поговорили с его падчерицами и женой. Результатом беседы стали два уголовных дела.

По данным ИА «Журналистские расследования» (АЖУР), четырнадцатилетняя школьница позвонила в полицию около полуночи 1 февраля. Она сообщила, что ее отчим пришел домой в квартиру на Пискаревском проспекте пьяный, ругается матом и избивает мать. Свидетелями этого, по словам девочки, стали ее сестры десяти и пяти лет.

Прибывший патруль мужчину увез в отдел полиции, через несколько часов туда же с заявлением пришла его жена. 35-летняя женщина написала, что супруг ее избил и, на глазах у детей, изнасиловал. Дела возбуждены не только по факту последнего, но и по статье о развратных действиях – за то, что пришлось наблюдать несовершеннолетним.



