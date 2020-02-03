МВД хочет ввести новые комбинации цифр в кодах регионов на автомобильных номерах

МВД предлагает снять ограничения на использование цифр в кодах регионов на регистрационных автомобильных номерах, чтобы увеличить число возможных комбинаций из-за нехватки номеров. Министерство опубликовало список изменений, на который 3 февраля обратила внимание газета «Коммерсантъ».

Действующие правила обязывают ставить первой цифрой в трехзначном номере или единицу, или семерку. МВД предлагает расширить список так, чтобы ГИБДД выдавали номера с цифрами от 1 до 9. Таким образом, отмечает «Коммерсантъ», в Москве можно будет получить номер 999, а в Свердловской области — 666.

С 1 января 2020 года в России изменились правила получения автомобильных номеров. Помимо ГИБДД, они могут быть выданы в специальных компаниях. Также номер снова будет привязываться к региону, в котором зарегистрирован автомобиль.



