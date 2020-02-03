Суды вновь получили «взрывные» письма. В рассылке полсотни детских садов и новый почтовый сервис

Пять районных судов Петербурга эвакуированы утром 3 февраля. Письма с очередного почтового сервиса ждали прихода сотрудников на работу.

Об эвакуации сообщает объединенная пресс-служба городских судов, начать работу толком не успели в Сестрорецком, Петроградском, Колпинском, Красногвардейском, Петродворцовом и Адмиралтейском районах. Автор никаких биткоинов уже не требует, но снова заглянул в список детских садов – их в письме 54 штуки.

В Красногвардейский районный суд письмо пришло около восьми часов утра, на этот раз с сервиса Cock.li (Лихтенштейн). В сети можно найти новости от 2015 года, тогда этот сервис использовали по такому же назначению, но школы «минировали» в Лос-Анджелесе. Через несколько дней правоохранительные органы изъяли в сервере почтового провайдера в Германии жесткий диск.

Ранее письма приходили с иных серверов, ФСБ с помощью прокуратуры и Роскомнадзора спустя два месяца минирований решила часть из них заблокировать.



