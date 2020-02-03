На Савушкина «Форд» не долетел до подземного перехода, куда регулярно падали машины

Очередное ДТП на пересечении улиц Савушкина и Туристской, где недавно погиб человек. По традиционной схеме, одна из машин, пробив ограждение, вылетела на тротуар, к пешеходному переходу.

Как сообщает «Дорожный инспектор» «ВКонтакте» со ссылкой на ОГИБДД по Приморскому району Петербурга, вечером 2 февраля на этом перекрёстке столкнулись «Лада» под управлением мужчины 1992 года рождения и «Форд» под управлением мужчины 1985 года рождения. К счастью, на этот раз никто не пострадал.





По словам очевидцев, «Лада Приора», ехавшая по Савушкина, начала делать поворот налево и попала под удар «Форда», двигавшегося навстречу в прямом направлении. «Форд» чуть изменил траекторию полёта и угодил на тротуар.

Аварии на этом перекрёстке происходят регулярно на протяжении многих лет. «Фонтанка» помнит их как минимум с 2005 года: тогда «Хонда» нырнула в подземный переход. В этот переход попадали постоянно, после чего решено было установить дополнительные ограждения. Но сталкиваться на проезжей части они не мешают. Так, 7 декабря там одна легковушка подхватила другую на капот, а 24 декабря случилось тяжёлое ДТП: один человек погиб и четверо пострадали.



